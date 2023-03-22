الرئيس تبون يهنىء أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان 

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط صف وجنود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لسنة 1444 الموافق لـ 23 مارس 2023 .

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر جاء فيها: “رمضان مبارك، لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط صف وجنود، عبر كامل الوحدات والنواحي العسكرية.. حفظكم الله و أعانكم على صون الوطن.”