الرئيس تبون يهنىء أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأ الرئيس تبون الأمير القطري من خلال هذه المكالمة بالعيد الوطني لبلاده، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق دوام الرخاء والإزدهار.

كما شكر رئيس الجمهورية الأمير القطري على حفاوة الإستقبال التي حظي بها الفريق الوطني لكرة القدم والجماهير الجزائرية المشجعة له، مهنئا إياه بنجاح دورة كأس العرب فيفا قطر 2021 من حيث التحضير والتنظيم، وكذا من حيث الإمكانات ونوعية المرافق الرياضية الفريدة من نوعها التي سخرتها دولة قطر.

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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الخميس الماضي إلى أرض الوطن قادما من تونس بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.

وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. اين وقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الإقتـصادية.

كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.

بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

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