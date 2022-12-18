الرئيس تبون يهنىء أمير دولة قطر بنجاح تنظيم المونديال

أجرى، مساء اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأ الرئيس تبون خلال هذه المكالمة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باليوم الوطني لقطر، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم.

كما قدم الرئيس، بذات المناسبة، تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا، لما حققته من تميّز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم ” فيفا”. يضيف المصدر نفسه.

وبدوره شكر أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس الجمهورية على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار.