الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بالعام الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023.

وفي كلمة ألقاءها بالمناسبة تمنى الرئيس تبون سنة جديدة تتسارع فيها الإستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وان ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى اعلى.

وتمنى رئيس الجمهورية سنة جديدة للجزائريين راجيا من المولى عز وجل ان تكون عام خير من كل الجوانب. وأن تتجسد فيه اماني الشعب برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل

وفي ذات الكلمة تمنى رئيس الجمهورية لكل الشعب الجزائري والجالية بالمهجر عاما سعيدا.

ونشر رئيس الجمهورية عبر حسابه في فيسبوك تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد إلى الجيش الأبيض.. “لكم منّي كل التقدير دائمًا و أبدًا. عام سعيد و كل عام وأنتم بخير”

كما تمنى الرئيس تبون بالمناسبة لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط و ضباط الصف و جنود، و خاصة أولئك المرابطين على الحدود، الساهرين على سلامة الوطن. دمتم جميعًا ذخرا للجزائر، و كل عام و أنتم بألف خير.

ووجة رئيس الجمهورية كلمة لكل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك لكم و لعائلاتكم متنيا لهم سنة جديدة سعيدة وقال كل سنة وأنتم بخير.. دمتم جميعًا ذخرا للجزائر و كل عام وأنتم بألف خير.