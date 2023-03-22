الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بحلول شهر رمضان

هنأ رئيس لجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك لسنة 1444 الموافق لـ 23 مارس 2023.

وفي خطاب وجهه للشعب الجزائري بالمناسبة دعا الرئيس تبون مواطنينا ومواطناتنا إلى تجنب العادات الاستهلاكية السيئة وخصوصا التبذير بكل مظاهره.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول: “لقد اتخذت الدولة كافة التدابير فيما يتعلق بتموين السوق احترازا من أي تذبذب في التوزيع أو تلاعبات بقوت المواطنين .”

هذا حمد رئيس الجمهورية الله عز وجل الذي وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم في أجواء روحانية تجتمع فيها معاني الإيمان والأخوة بين كل الجزائريين في الداخل والخارج.

وإختتم رئيس الجمهورية: “صح رمضانكم .. الجزائر حرة سيدة ابية المجد والخلود لشهادئنا الابرار ”