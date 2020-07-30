الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري اليوم الاربعاء بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية بعث الرئيس تبون برسالة للشعب الجزائري متمنيا ان يكون هذا العيد مختلفا، حتى نحيي سنة خليل الرحمن سيدنا ابراهيم عليه السلام كما جرت العادة بالتواصل والتراحم

كما تمنى الرئيس تبون ان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأعظم بالعاصمة مع جموع المصلين.

ولكن شاءت الأقدار غير ذلك، فليس أمامنا إلا الصبر على أقدار الله يضيف الرئيس.

واكد الرئيس أن الشعب الجزائري سيتجاوز هذه المحنة بفضل إرادة الكل، وعبقرية أبنائنا وبناتنا، وإمكانات وقدرات بلادنا المتنوعة.

وحث الرئيس على رفع درجة اليقظة حتى نختصر الطريق إلى بر الأمان، ونوفر شروط استئناف النشاطات في كل القطاعات بالعلم والعمل.