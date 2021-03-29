الرئيس تبون يهنىء الخضر بتحقيق 24 مباراة متتالية بلا إنهزام

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني عقب فوزه اليوم الإثنين على منتخب بوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

ونشر الرئيس تبون تغريدة عبر صفحته على التويتر كتب فيها مايلي:

“شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوار “المميز في التأهل لكأس إفريقيا، والانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي.”

وأضاف الرئيس تبون “تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022.”

كما إختتم الرئيس تبون قائلا: ” كلنا ندعمكم يا أبطال.”

هذا وفاز اليوم الخضر بنتيجة 5 مقابل صفر امام منتخب بوتسوانا في إطار المجموعة الثامنة المؤهلة لكأس امم إفريقيا.