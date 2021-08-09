الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.

وقال الرئيس تبون في رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:” عام هجري سعيد لكل الشعب الجزائري، متمنيا من الله أن يحله علينا باليُمن والبركات ورفع الوباء والصحة والعافية. “

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية: “أدعو العلي القدير أن يرحم كل من فارقنا، وأن يشفي كل مصاب.”

آمين يا رب العالمين.”