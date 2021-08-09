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الوطني

الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

بقلم خالد زوبيري
الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة
تبون
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هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.
وقال الرئيس تبون في رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:” عام هجري سعيد لكل الشعب الجزائري، متمنيا من الله أن يحله علينا باليُمن والبركات ورفع الوباء والصحة والعافية. “
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية: “أدعو العلي القدير أن يرحم كل من فارقنا، وأن يشفي كل مصاب.”
آمين يا رب العالمين.”
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