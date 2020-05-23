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الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك
بقلم م . فيصل

هنأ مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لكل الجزائريين بالداخل وفي المهجر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي خطابه للأمة جدد الرئيس تبون حرص الدولة على صحة المواطن سيظل الشغل الشاغل لها، كما نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء.

وشدد الرئيس تبون في خطابه على مواصلة التقيد بإجراءات الوقائية للخروج من الوضعية الحالية، و بقدر التزامنا بهذه الاجراءات بقدر مانعجل بنهاية الوباء.

وفي ذات السياق دعا رئيس الجمهورية الشباب إلى الصبر على ما تبقى من حجر الذي يعتبر حالة صعبة لكنها مؤقتة وعابرة.

وقال رئيس الجمهورية ان الحياة الاقتصادية ستنتعش لا محالة بسواعد الشباب ولهذا إضغطو على أنفسكم بالصبر خلال الأيام المقبلة.
وإختتم الرئيس تبون خطابه بأن الإقتصاد الجديد سيكون مبنياً بسواعد الشباب بعيداً عن ريع المحروقات.


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