الرئيس تبون يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة 2024
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024.
وفي كلمة له بالمناسبة بثها التلفزيون الجزائري، قال الرئيس تبون: “نودع اليوم سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبه العزيز خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات.”
وأضاف الرئيس بالقول: “لمواصلة هذا النمو أدعو كل الجزائريات والجزائريين في العام الجديد إلى مواصلة المجهودات كل من موقعه ومسؤوليته للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر”.
وتابع الرئيس تبون: “سيكون عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات تخطو فيها بلادنا أشواطا تقربها من التقدم نحو مصاف الدول المتطورة”.
وختم رئيس الجمهورية كلمته قائلا: “تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والعافية للجميع.”