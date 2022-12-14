الرئيس تبون يوافق على إنشاء مركز بحوث باسم الإمام المغيلي

كشف أحمد جعفري، رئيس ملتقى الجزائر الدولي حول الإمام المغيلي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وافق على إنشاء مركز بحوث باسم “مركز الإمام المغيلي للبحوث والدراسات الإفريقية والعربية” ليكون “رافدا للتنمية في إفريقيا”.

كما أضاف أنه سيتم إعتماد “أسبوع ثقافي إفريقي” باسم “أدرار عاصمة الثقافة الإفريقية”. تتزامن تظاهراته الثقافية والسياحية والاقتصادية مع ذكرى الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي

وأشار أحمد جعفري خلال اختتام أشغال الملتقى، أن رئيس الجمهورية وافق أيضا على إنجاز فيلم مطوّل عن الإمام المغيلي يؤرخ لأمجاده وإنجازاته ومآثره. وكذا اعتماد جائزة الإمام المغيلي السنوية للدراسات التراثية والثقافية المشتركة. بالإضافة إلى العمل على مواصلة إنعقاد الملتقى في طبعات سنوية ونشر كافة أعماله عبر كل الوسائل والوسائط المتاحة.

وعرف أيضا حفل إختتام الملتقى تكريم الرئيس تبون من طرف أحفاد الإمام المغيلي بدولة النيجر ومن جامعة المغيلي الأهلية بها. اعترافا بجهود رئيس الجمهورية “الفريدة في خدمة القارة الإفريقية وخدمة الزوايا والمراكز العلمية والجامعات. ودعمه للبحث التاريخي للكشف عن معالم الحضارة الاسلامية وتكريمه للرموز الروحية والعلمية والاجتماعية وكذا انجاح هذا المؤتمر العلمي حول المغيلي”.

كما ثمّن عميد جامع الجزائر، مأمون القاسمي الحسني، في كلمة له، “نجاح هذا الملتقى المبارك وأهمية بيانه الختامي وتوصياته. مضيفا أن مدرسة التصوف تحمل “رسالة ربانية”. داعيا إلى إبراز حقيقة التصوف بصورته الناصعة. ومذكرا بأن “العديد من وصايا المغيلي كانت تذكر بتقوى الله” ويقول أن “الخير في التقوى والشر في الهوى”.

وعرف هذا الملتقى الذي نظمته كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والأوقاف حضور علماء وباحثين وشيوخ زوايا من الجزائر وبلدان إفريقية وآسيوية. بالإضافة إلى تنظيم مداخلات حول مسيرته ومآثره في الجزائر وإفريقيا والعالم.

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