الرئيس تبون يوافق على تسمية الدفعة المتخرجة باسم المجاهد العميد حسين بن حديد

وافق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوافق على تسمية الدفعة باسم المجاهد العميد حسين بن حديد

وقد تابع الرئيس عروضا رياضية وحركات جماعية بالألوان الوطنية تؤديها تشكيلات عسكرية

و استعراضات كمال الأجسام إضافة إلى عروض لمختلف الكتل الرياضية المتمثلة في الكوكسول والكونغفو والكاراتي دو والفوفينام فيات فوداو وغيرها

كما تابع الرئيس أيضا تمرين قتالي بياني تؤديه فصيلة في الإغارة