الرئيس تبون يوافق على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر

وافق الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على تمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر.

وذلك حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، حيث وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر، بدل يومين.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين، تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

بالإضافة الى شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، وتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، في فصل الصيف، وآخر متعلق بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري.

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