الرئيس تبون  يوافق على مطالب الشباب البطال

وفد وزاري سيحل بورقلة قريبا مندوب وسيط الجمهورية:

كشف مندوب وسيط الجمهورية لولاية ورقلة، أن الرئيس عبد المجيد تبون وافق على مطالب المرفوعة من قبل شباب ولاية ورقلة، فيما ينتظر أن يقوم

وحسب بيان لمندوب وسيط الجمهورية أمس، فإن هذا اللقاء جاء تبعا للأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية ورقلة. وتبعا لمبادرة وزير الدولة وسيط الجمهورية عقب استقباله لممثلي طالبي العمل عن ولاية ورقلة يوم 18 جويلية الجاري بمقر هيئة وسيط الجمهورية بالعاصمة، التي تهدف إلى ضرورة العمل على التهدئة وفض الاحتجاجات وضرورة التهيكل في إطار منظم يتولى تمثيل طالبي العمل وتقديم مطالبهم إلى السلطات المعنية.

كما تم يوم 24 جويلية الجاري بقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بورقلة استقبال منسقي إحياء ورقلة الكبرى وعددهم 32 منسقا، حيث أسفر اللقاء على تقديم مطالب وانشغالات طالبي العمل مكتوبة، مؤكدا أنه تم رفعها إلى وزير الدولة وسيط الجمهورية،

كما أشار البيان ، أنه في إطار التكفل الفعلي والعملي بالمطالب المرفوعة، قدم وزير الدولة وسيط الجمهورية عرض حال إلى رئيس الجمهورية. مشفوعا باقتراحات تمثلت في تشكيل وفد عن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية مرفوقا بممثل عن هيئة وسيط الجمهورية. بغرض تشخيص المشكل بموضوعية ووضع حلول عملية له وإيجاد آليات مشتركة قصد خلق فرص استثمار حقيقية في الولايات الجنوبية لاسيما في المجال الفلاحي ، إلا أن الوضع الصحي بسبب انتشار “كورونا” يحول دون برمجة زيارة وفد وزاري إلى الولاية.

مشددا عل استغلال هذه الفترة لعقد لقاءات تشاورية مع الدوائر الوزارية المعنية، قصد التحضير للزيارة.