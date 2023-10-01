الرئيس تبون يوجه بضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر رئيس الجمهورية بتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أكد الرئيس دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.