الرئيس تبون يوجه تعليمات بخصوص انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، تعليمات بخصوص انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه رئيس الجمهورية الحكومة من أجل:

– تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة.

– تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين.

– ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.