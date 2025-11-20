الرئيس تبون يوجه تعليمات صارمة بإنشاء مستشفيات للتخصصات الدقيقة

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس من ولاية قسنطينة، تعليمات صارمة بإنشاء مستشفيات متخصصة في التخصصات الطبية الدقيقة. في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية ورفع مستوى التكفل بالمرضى.

وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع مركز استشفائي جامعي جديد بسعة 500 سرير، شدّد الرئيس تبون على ضرورة التوجه نحو إقامة أقطاب صحية متقدمة قادرة على تقديم خدمات دقيقة في مجالات طب الأعصاب والمخ والقلب وغيرها من التخصصات ذات الحساسية العالية.

وأكد الرئيس أن الجزائر “تتوفر على إمكانيات كبيرة وعلى مصداقية دولية”. وهو ما جعل عدة دول متقدمة طبيًا تبدي استعدادها للتعاون معها. مشيرًا إلى أن هذه الهياكل المتخصصة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية وتطوير قدراتها.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الجزائري إلى التكفل السريع بالحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا. معتبرا أن تحسين هذا الجانب يعد عنصرًا أساسيًا في أي نظام صحي فعال.

كما توقف عند الشراكات الطبية التي تربط الجزائر بعدد من الدول، على غرار ألمانيا. مشيرًا إلى أن البلاد “ستحصل على المساعدة الضرورية للنهوض بالتخصصات الطبية الدقيقة وتحديث أساليب العلاج”.

وشدد الرئيس تبون على أن “بناء مستشفيات كبيرة أمر عادي، لكن تكوين أطباء مختصين من خريجي الجامعات الجزائرية هو الهدف الحقيقي”. مضيفًا أن الجزائر بحاجة إلى تخريج نحو 13 ألف طبيب مختص، في وقت تسجل فيه الجامعات تخريج 13 ألف طبيب عام سنويًا.