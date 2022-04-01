قناة النهار الرئيس تبون يوجه خطابا للأمة بمناسبة شهر رمضان المبارك بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أفريل 2022 - 21:23 شارك غرِّد أرسل 71 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/cNQV4 اقرأ أيضا إنخفاض محسوس لأسعار الخضر والفواكه أيام قبل رمضان قناة النهار 27 مارس في موقف إنساني..الحماية المدنية تقوم بمساعدة الأطفال لإجتياز الفيضانات واللّجوء الى بيوتهم قناة النهار 17 مارس أجواء حارة و درجات حرارة مرتفعة في 12 ولاية الوطني 14 مارس إخماد حريق شاحنة كانت تقل الألعاب النارية قرب جامع الجزائر قناة النهار 26 مارس لقاء خاص مع سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف قناة النهار 31 مارس بعد تخفيف الشروط الصحية .. هكذا يتم إستقبال المسافرين بنقاط الدخول بالمطارات قناة النهار 22 مارس تم ترقيتي إلى منصب مدير..كيفاش نأثر في العمال وأتقن التعامل معاهم؟ قناة النهار 22 مارس طيب معانا : أرز بالزبيب وتحلية العجينة المورقة بالتفاح قناة النهار 31 مارس توزيع 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ تزامنا وعيد النصر قناة النهار 19 مارس صريح جدا: الخوف من المستقبل عند الجزائريين.. هـاجس قد يتحول إلى مـ.رض قناة النهار 26 مارس