الرئيس تبون يوجه دعوة لأمير دولة قطر لزيارة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الجزائر.

ونقلا عن التلفزيون الجزائري، فقد رحب الأمير القطري بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، بالصحفيين حفيظ دراجي وخديجة بن قنة. وهذا ضمن لقائه مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في قطر.

ونشر الاعلامي في بين سبورت القطرية، حفيظ دراجي، تغريدة على التويتر، بعد لقائه بالرئيس تبون، كتب فيها “الحمد لله”. مرفقا التغريدة بصورة من منزله العائلي وهو واقف مبتسما.

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للإشارة، التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد بممثلي الجالية الجزائرية بقطر. ويأتي هذا على هامش زيارة دولة التي يقوم بها لقطر، بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما يدخل هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، حيث اعتمد مثل هاته اللقاءات في جميع محطاته الدولية، لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع الى انشغالات الجالية و التكفل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الديبلوماسية الجزائرية بالخارج.

وقد استمع الرئيس تبون الى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على اسئلتهم بخصوص القضايا و المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المتعلقة بالوطن و كذا العلاقات الجزائرية القطرية و سبل ترقيتها.

واكد بهذا الشأن رئيس الجمهورية ان العلاقات بين البلدين تملك “آفاقا واعدة و ذات أهمية” في العديد من القطاعات، كالفلاحة و بناء المدن و المنشآت القاعدية و السكك الحديدية، مشيرا إلى محادثات في هذا الشأن تسمح بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية و مدها الى كل من تمنراست و أدرار و حتى الى خارج الوطن كالنيجر.