الرئيس تبون يوجه رسالة إلى الفريق أول شنقريحة

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

وهذا هو نصها الكامل حسب بيان رئاسة الجمهورية:

الفريق أول السعيد شنقريحة..رئيس أركـان الجيش الوطني الشعبي

عاشتْ جزائرنا الغالية بمناسبة الذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية، أجواء مفعمة بالروح الوطنية الأصيلة في شعبنا، الذي تابع باعتزاز وابتهاج الاستعراض العسكري صبيحة أمس الخامس من جويلية، ولقد كان لهذا الحدث الاستثنائي التأثير البالغ في الروح الـمعنوية العامة للجزائريات والجزائريين الذين افتقدوا لسنواتٍ طويلة رؤية تلك الـمشاهد العظيمة التي تجسِّد الصورة القوية والـمبـهرة للتلاحم بين جيشنا العتيد وشعبنا الأبي.

لقد كانت تلك الـمشاهد لوحاتٍ بالغةِ الدلالة في دقَّة التنظيم والتحكُّم في التفاصيل، تنمُّ عن تدبير احترافي، وتنفيذ عملياتي عالي الانضباط والالتزام .. وإن ذلك كلّه، والذي شَهِد به ضيوفُ الجزائر من رؤساء الدول والشخصيات التي شاركتنا الحدث، ليُؤكِّد بأَنَّ الـمؤسسة العسكرية في بلادنا قد وضعتْ أقدامَها باقتدارٍ وكفاءة على طريق امتلاك ناصية العلوم الحديثة والتكنولوجيا العسكرية العالية، وهو ما من شأنه أن يجعلَ منـها مؤسسةً مُواكبة ومُستوعبة لأحدث ما يَستجد في الـمجال العسكري، ويزيدها حُظوةً وتقديرًا في ضمير الأمة.

وإنني إذ أُشيد وأُنوه عاليًا بالنجاح الباهر للاستعراض العسكري بكل حلقاته الـمتناسقة، أُعرب عن خالص تقديري لكم ولكافة أَطْقم الضُباط وصف الضُباط والجنود والـمستخدمين الذين أشرفوا على عمليات الإعداد والتنظيم وتابعوا سيرها إلى آخر لحظة .. وأهنئكم جميعًا على هذا الانجاز العظيم الذي أعــاد للجزائر وهجــها الـمُستحق، وزَرع في نفوس الـمواطنين الثقة والعزَّة .. وهو إنجاز سيسجله التاريخ بمِدَاد الفخــر في صفحاتِ أمجاد الجيش الوطني الشعبي .. وسَيبقى أثرُه مُمتدا في حياة الأمة .. وصَداهُ مُترددًا خارج حُدودنا التي أَنتُم حراسها وحماتها.