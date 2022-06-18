الرئيس تبون يوجه رسالة إلى نظيره الرواندي هذا فحواها

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، باستقبال من قبل رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي في القصر الرئاسي بالعاصمة كيغالي.

وبهذه المناسبة، سلّم الوزير لعمامرة، للرئيس الرواندي، رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أكد الرئيس تبون، في الرسالة، عزمه على مواصلة العمل مع الرئيس الرواندي، لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين.

كما أعرب الرئيس كاغامي عن أطيب تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للجزائر وشعبها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاستعادة الجزائر استقلالها الوطني.

كما سمح اللقاء الذي تم بحضور وزير الخارجية الرواندي، بتسليط الضوء على العزيمة الذي تحذو قائدي البلدين في إقامة علاقات نموذجية. والمساهمة في الدفع بالأجندة القارية من أجل السلم والأمن والاندماج والازدهار.

وفي هذا الصدد، أكد الطرفان من جديد التزامهما بتعزيز العمل الأفريقي المشترك. من خلال تحفيز أطر التعاون القائمة وتوفير الشروط الضرورية لتفعيل المؤسسات الافريقية الجديدة خدمة لمصالح شعوب القارة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل والوسائل التي من شأنها تمكين القارة بالنأي بنفسها عن التوترات الحالية في العلاقات الدولية. وعن حالة الاستقطاب الناجمة عن ذلك.

وبهذا الخصوص، تم التأكيد على حاجة البلدان الأفريقية إلى العمل بشكل جماعي. من أجل تشجيع ظهور نظام حوكمة عالمي أكثر مساواة وأكثر احتراما لصوت افريقيا. ومن أجل اثراء القواعد القانونية ونظام التعاون الدولي خدمة للسلم والتنمية في العالم.

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