الرئيس تبون يوجه رسالة في ذكرى تأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال.. هذا ما جاء فيها

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة، لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين.

وقال الرئيس تبون ، في كلمته، بهذه المناسبة، إن من أولويات الدولة مواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي.

وأضاف، رئيس الجمهورية، أنه يفخر بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة.

وأشاد الرئيس تبون، بالانجازات المحققة على صعيد تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بقطاع المحروقات.

وعن الذكرى الـ65 لتأسيس الإتحاد العام الجزائريين، أكد الرئيس تبون أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية.

وأشار الرئيس، إلى أنه يتم التكفل تدريجيا، بالعمال المتضررين من تداعيات كورونا من قبل المصالح المختصة.

ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العام، في ظل كورونا، إلى الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات إثارة البلبلة.

وأفاد الرئيس،”إن إحياء المناسبة يتيح لنا بموعد 24 فيفري أن نعيش بعقولنا ومشاعرنا،لحظة العرفان للذين نذروا أنفسهم لتحقيق تطلعات الجزائريين”.

مضيفا “من الأيام الخالدة نستمد الإرادة والعزم وخصال التضحية ونكران الذات التي تحلى بها رفاق عيسات إيدير”.