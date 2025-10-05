الرئيس تبون يوجّه بتوسيع مدى توزيع المياه المحلاة إلى 250 كلم من السواحل

تضمّن اجتماع مجلس الوزراء عرضًا حول وضعية التزويد بالماء الشروب، إذ أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بـ إرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، وجّه الرئيس تبون بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كيلومترا من السواحل، على أن يتَّخَذ قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وشدّد رئيس الجمهورية مجددًا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه المواطنين، من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة، بما يضمن عدالة التوزيع واستمرارية الخدمة.