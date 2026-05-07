الرئيس تبون يوشّح أردوغان بوسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير”

وشّح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بوسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير”.

وذلك لمجهوداته في تعزيز وتقوية العلاقات والشراكة مع الجزائر في شتى المجالات.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد حل، أمس الأربعاء بأنقرة في زيارة رسمية الى تركيا، مرفوقا بوفد وزاري هام.

وتندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى جمهورية تركيا في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.