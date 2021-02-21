عاجل

الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني
بقلم خالد زوبيري

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني.

وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطابه، الخميس الفارط، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن عدة قرارات هامة.
ومن بين هذه القرارات، حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب مباشرة إلى إنتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.
كما دعا الرئيس تبون في السياق ذاته، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الإنتخابات التشريعية المقبلة.

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، بأن الدولة ستتكفل بجزء كبير من حملتهم الإتخابية.

واختتم الرئيس، بأن الهيئة المستقلة سيسند لها تنطيم ومراقبة هذه الإنتخابات بعيدا عن أي تدخل في مصالحها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=962683

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com