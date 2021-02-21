الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني

وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطابه، الخميس الفارط، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن عدة قرارات هامة.

ومن بين هذه القرارات، حل المجلس الشعبي الوطني و الذهاب مباشرة إلى إنتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.