الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني.
وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطابه، الخميس الفارط، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن عدة قرارات هامة.
ومن بين هذه القرارات، حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب مباشرة إلى إنتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.
كما دعا الرئيس تبون في السياق ذاته، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الإنتخابات التشريعية المقبلة.
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، بأن الدولة ستتكفل بجزء كبير من حملتهم الإتخابية.
واختتم الرئيس، بأن الهيئة المستقلة سيسند لها تنطيم ومراقبة هذه الإنتخابات بعيدا عن أي تدخل في مصالحها.
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