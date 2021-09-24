الرئيس تبون يوقع مرسوما لضمان بث مُباريات الخضر في تصفيات المونديال

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مرسوم رئاسي، لتخصيص ميزانية للتلفزيون الجزائري، تكون كفيلة بضمان بث جميع مُباريات المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وسيتم توفير مبلغ يصل لـ40 مليار سنتيم لمؤسسة التلفزيون، من أجل السماح للجمهور الجزائري بمتابعة أشبال جمال بلماضي، على المُباشر في طريقهم الى مونديال قطر.

يُذكر بأن مُحاربي الصحراء، لعبوا لحد الساعة مُبارتين في مشوارهم للمحفل العالمي، حيث يحتلون صدارة مجموعتهم بفارق الأهداف على حساب بوركينافاسو، بعد التعادل أمام هذه الأخيرة، وتجاوزوا جيبوتي بثُمانية كاملة دون رد.