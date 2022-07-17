الرئيس تبون يوقّع مرسوما رئاسيا لإجراء انتخابات جزئية في 6 بلديات ببجاية وتيزي وزو

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الناخبين لإنتخابات جزئية.

وتخص هذاه الإنتخابات الجزئية أعضاء المجالس الشعبية لبلديات فرعون ، مسيسنة ، توجة.

بالإضافة الى أعضاء المجالس الشعبية لبلدية أقبو ببجاية، وبلدية آيت حمود و آيت بومهدي بتيزي وزو.

وستجرى إنتخابات المجالس الشعبية البلدية ستجرى يوم 15 أكتوبر القادم.

وتضمن هذا المرسوم الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية الجاري.