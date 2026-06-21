الرئيس تبون يُثمن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة “غافي” ويأمر بتشديد الرقابة على المعاملات المالية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحياته وتشكراته على جهود وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بصفة خاصة، وكل إطارات وعمال قطاع المالية بصفة عامة، لتمكّن الجزائر من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

كما ذكّر الرئيس، بمناسبة هذا الإنجاز، بأن سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة دوليا بسبب ما ساد من تجاوزات مالية وغير قانونية قبل 2019. مؤكدا أن هذا القرار جاء كاعتراف دولي بأن الجزائر اليوم ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال، إلى غير رجعة.

جاء ذلك بعد افتتاح رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء والإعلان عن جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين،

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المنتضمن نتائج الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية وزيري المالية والعدل بالعمل بكل صرامة وحزم للحيلولة دون تسجيل أي تجاوزات في المعاملات المالية مستقبلا، وضمان الشفافية، خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر منذ انتخابه في 2019، والتزاما منه بدعم سمعة الجزائر دوليا على كل المستويات.