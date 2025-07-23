الرئيس تبون يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي بالقصر الرئاسي. في إطار زيارة رسمية يؤديها إلى إيطاليا.

وبعد لقائه بنظيره الايطالي، سيترأس رئيس الجمهورية عن الجانب الجزائري أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية “الجزائرية-الإيطالية” رفيعة المستوى. التي ستجري بقصر “كيجي” “مقر رئاسة الوزراء الإيطالية”.

وخلال الفترة المسائية، سيشرف رئيس الجمهورية على اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي. الذي يلتئم بمناسبة هذه الزيارة ويبحث خلاله المتعاملون الإقتصاديون للبلدين فرص الإستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات. على غرار الطاقة والبنى التحتية، النقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية وغيرها من القطاعات.

ومن المقرر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات بين أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية ونظرائهم من جمهورية إيطاليا. لتعزيز أواصر التعاون وبحث فرص شراكة في مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين. تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وحرصهما على مواصلة ديناميكية العلاقات الثنائية التي تجلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وإبرام عدة إتفاقيات جديدة خلال السنوات الأخيرة. إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور