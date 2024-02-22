الرئيس تبون يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات ثنائية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحسب رئاسة الجمهورية فقد جرى اللقاء بالقاعة الشرفية لمطار الرائد فراج بتندوف.

للإشارة، فقد إستقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. بمطار الرائد فراج بولاية تندوف. كما استمع الرئيسين، إلى نشيدين الوطنيين لكل من الجزائر وموريتانيا. وسيقوم الرئيس تبون رفقة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بهذه المنطقة الحدودية.