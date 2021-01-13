الرئيس تبون يُحفز مُنتخب كرة اليد عشية مواجهة المغرب

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تحفيزية لعناصر المنتخب الوطني لكرة اليد عشية مواجهتهم للمغرب في المحفل العالمي.

الرجل الأول في الدولة الجزائرية نشر الرسالة على صفحته الرسمية في الفايسبوك:”لكم منّي و من الشعب الجزائري كل الدعم و التشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية، في البطولة العالمية”.

وأضاف:”تمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة.. أنتم الأفضل و كلنا وراءكم نشجعكم يا أبطال”.

يذكر أن الخضر سيواجهون المغرب غدا الخميس بداية من الساعة ال18:00 في الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة المونديال.