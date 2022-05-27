الرئيس تبون يُحيّي سرب مقاتلات الجيش التي رافقت الطائرة الرئاسية

حيا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سرب مقاتلات الجيش الوطني الشعبي، بعد أن حطت الطائرة الرئاسية على أرضية المطار الدولي هواري بومدين، قادمة من إيطاليا. بعد زيارة دولة دامت 3 أيام.

ورافقت أربع مقاتلات حربية من نوع سوخوي تابعة للجيش الوطني الشعبي الطائرة الرئاسية إلى غاية نزولها بمطار هواري بومدين الدولي. وذلك ترحيبا بعودة الرئيس إلى أرض الوطن

حيث كان في إستقبال الرئيس كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وكذاالفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف.