الرئيس تبون يُخص باستقبال شعبي حاشد وحار في بشار

خُص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستقبال شعبي حاشد وحار من قبل مواطني ولاية بشار.

ويعكس هذا الاستقبال، عمق الالتفاف الشعبي حول المكاسب التنموية. وتثمين مسار الإنجاز وربط الجنوب الكبير بمركز القرار الاقتصادي الوطني.

واصطف ساكنة ولاية بشار على طول الشارع الرئيسي المحاذي لمحطة بشار ترحيبا وامتنانا لرئيس الجمهورية الذي بادلهم التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال.

هذا وحل رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمطار بودغن بن علي لطفي ببشار. للإشراف على مراسم الإنطلاق الرسمي لاستغلال الخط المنجمي الغربي “غارا جبيلات_تندوف_بشار”.