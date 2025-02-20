الرئيس تبون يُدشن أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بولاية وهران في زيارة عمل تاريخية بوهران لتدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع بالرأس الأبيض -عين الكرمة - تحقيقاً لالتزامه أمام المواطنين. بتزويدهم بالماء الشروب في وهران قبل رمضان.

المصنع ينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا. قابل للربط بهدف التوزيع، مع ستة ولايات غرب البلاد.

وستشرع الجزائرية للمياه في تزويد ساكنة وهران. بالمياه من هذا المصنع بالتدريج، بدءا من اليوم.