الرئيس تبون يُدشن جناح فلسطين بقصر المعارض الصنوبر البحري

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم على تدشين جناح العرض الجديد بقصر المعارض الصنوبر البحري، الذي أُطلق عليه اسم “جناح فلسطين”.

وخلال الزيارة، استمع الرئيس إلى شروحات مفصلة حول الجناح الجديد قدمها المدير العام للشركة الجزائرية. للمعارض والتصدير (صافكس).

كما تابع رئيس الجمهورية عرضًا حول توزيع النسيج الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى حصيلة المتعاملين الاقتصاديين في قطاع إنتاج السلع والخدمات. في إطار الاطلاع على الإنجازات الاقتصادية وتعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في التنمية الوطنية.