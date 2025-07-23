الرئيس تبون يُشرف على مراسم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجزائر وإيطاليا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، على مراسم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجزائر وإيطاليا.

وكان رئيس الجمهورية قد أستُقبل من قبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الصديق.

وجرى الاستقبال بمقر “فيلا دوريا بامفيلي”،حيث استمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. إلى النشيدين الوطنيين للبلدين،كما استعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري الايطالي.

وكان رئيس الجمهورية قد حل، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية في زيارة رسمية إلى هذا البلد الصديق. على رأس وفد هام, يترأس خلالها. عن الجانب الجزائري. أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين