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الرياضة

الرئيس تبون يُشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون يُشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم
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أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالمركز تجمع المنتخبات الوطنية العسكرية ببن عكنون، على إنطلاق مراسيم نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

وسيجمع لقاء نهائي كأس الجزائر العسكرية، بين الناحية العسكرية الأولى و قيادة قوات البرية، بملعب المركب الرياضي لتحضير الفرق الوطنية ببن عكنون، بداية من الساعة 15.00 مساءً.

وللإشارة، سيكون اللقاء، معنيا بالنقل التلفزي، عبر القناة العمومية الأولى.

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