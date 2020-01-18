الرئيس تبون يُصر على تحديد الأوليات والإنسجام بين القطاعات الوزارية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إختتام أشغال مجلس الوزراء، اليوم السبت، الحكومة لتسريع عملية إعداد مخطط العمل.

وتابع في نفس السياق، مشدّدًا، على وجوب الحرص على ضمان الإنسجام بين الوزارات في مجمل أعمال الحكومة.

وواصل الرئيس توجيهاته بالإلحاح على وجوب تحديد الأولويات على ضوء قدراتنا المالية والمادية من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها.

كما أكد على وجوب السهر على تجسيد مجمل الإلتزامات المتخذة من أجل إسترجاع ثقة شعبنا في قادته بالتركيز في هذا الشأن على مسعى براغماتي يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة.

وهنا صرَح رئيس الجمهورية بالخصوص أن هذا المسعى يجب أن يقوم على عزمنا على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.

وختم الرئيس بالقول أن “استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهونة أساسا بتجسيد التزاماتنا”.

وقبل رفع الجلسة، أبدى الرئيس عدة ملاحظات، ووجه على ضوئها للحكومة التعليمات العامة التالية:

-أخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والإستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال، من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق.

-تقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية.

-محاربة التبذير بصفة عامة، وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة والذي يقدر بنحو 350 مليون دولار سنويًا، يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم في إنجاز مشاريع وطنية تعود بالنفع على المواطن”.