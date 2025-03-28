الرئيس تبون يُعزي في وفاة الفنان القدير حمزة فغولي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه الخالصة، لعائلة الفنان الجزائري القدير، حمزة فغولي، بعد وفاته اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب راضية بقضاء الله، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. نبأ رحيل الفنان حمزة فيغولي إلى دار البقاء، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان”.

وأضافت رسالة التعزية: “وبهذا المصاب يعزي السيد رئيس الجمهورية، أسرة المرحوم بخالص التعازي وصادق المواساة. والعائلة الفنية والثقافية قاطبة، برحيل أحد شخصياتها البارزة. التي تركت في الجزائريين أثرًا جميلاً لعقود من الزمن. بموهبته المُخلّّدة في أعمال فنية راسخة في الأذهان. صنعت بهجة الجماهير في مختلف الأوقات لا سيما الصعبة منها. ليتميز المرحوم بمكانته الكبيرة بين أهل الفن والجزائريين أجمعين”.

وختم الرئيس تبون بالقول: “ندعو الله العلي القدير في هاته الأيام الأخيرة لشهر رمضان الفضيل. بأن يشمله بالمغفرة وينزل عليه الرحمات ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.