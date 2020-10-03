الرئيس تبون يُكرم أبطال العالم في المسابقة الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، التلاميذ أبطال العالم في المسابقة الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية.

وجاء ذلك، خلال إشراف الرئيس تبون، على أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتم تكريم تلاميذ مبدعين ومبتكرين، نالوا الجائزة السامية والمرتبة الأولى عالميا في البطولة الدولية للروبوت، والتي جرت فعالياتها بكوريا الجنوبية.

ولا يتعدى سن هؤلاء الأبطال، الـ14 سنة، من ولاية سطيف، والذين مثلوا الجزائر في هذه المسابقة العالمية من بين 15 دولة، والتي حضر فيها 547 طفل.

كما كرم رئيس الجمهورية، تلاميذ من ولاية المسيلة منخرطين في جمعية ولائية للابداع والابتكار العلمي، لا يتعدى سنهم 14 سنة.