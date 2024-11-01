الرئيس تبون يُهنئ الجيش الوطني والأسلاك الأمنية

هنأ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرة المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس تبون بالمناسبة:” في هذه الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود. دفاعا عن الأرض الطاهرة. والساهرين على حماية الأجواء والمشارف البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس. والتضحية من أجل الحفاط على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها”.