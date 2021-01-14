الرئيس تبون يُهنئ الخضر بعد قهرهم للمغرب

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ قليل عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد بعد قهرهم للمغرب في البطولة العالمية.

الرجل الأول في الدولة الجزائرية نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها:”ألف مبروك شرفتمونا يا أبطال البقية ستأتي إن شاء الله”.

المنتخب الوطني لكرة اليد فاز بنتيجة 24 مقابل 23 على نظيره المغربي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة العالمية.

يذكر أن البطولة العالمية 2021 مقامة بمصر حيث يلعب زملاء بركوس إلى جانب المغرب في مجموعة واحدة مع البرتغال وإيسلندا.