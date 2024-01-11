الرئيس تبون يُهنئ الفريق أول شنقريحة ومستخدمي الجيش بالعام الجديد

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومستخدمي الجيش، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024.

وجاء في رسالة التهنئة: “ونحن نعيش الأيام الأولى من السنة الجديدة 2024 في أجواء التهاني والتبريكات. وإذ أعرب عن تقديري لما أبديتموه من طيب المشاعر ولطف العبارات أبادلكم أصدق التهاني والأمنيات متوجها إليكم وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بأخلص التهاني”.

وأضاف الرئيس تبون: “وأنتم الذين تقفون بحرص وإلتزام وروح وطنية عالية على المهام المشرفة المنوطة بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. وتخوضون بإقتدار تحديات التكوين والتأهيل والسعي الدؤوب للتمكن من أدوات وقدرات الجاهزية العملياتية لمواجهة الرهانات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. والتكيف مع متطلبات المرحلة إقليميا ودوليا وما تقتضيه من أهبة وإستعداد لقواتنا المسلحة الباسلة. وجيشنا العنيد

مناط فخر الأمة دفاعا عن حدودنا. وردعا لكل أشكال المخاطر المحدقة بمجتمعنا وكل أصناف التهديد لأمننا القومي”.

وتابع رئيس الجمهورية: “وإنني إذ أحيي مداومتكم المهنية العالية لتحقيق منتهى اليقظة على كل جبهات الدفاع عن الجزائر. أغتنم هذه السانحة لأشيد بجهودكم الحثيثة للإرتقاء أكثر فأكثر بقدراتنا الدفاعية. التي ما فتئت تتعزز بالتحكم في التكنولوجيات العسكرية المتطورة. والتي يسهر على تطويرها إطارات عالية الكفاءة من أبناء الجيش الوطني الشعبي. ولأنوه بمساهماتكم المستمرة في تجسيد مشروعنا الوطني. لإستكمال تثبيت أسس الجزائر الجديدة في كنف الأمن والاستقرار. وفاء لشهدائنا الأبرار وإستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الأبي وخدمة لوطننا المفدى”.