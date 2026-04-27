الرئيس تبون: “122 ميدالية في شهر واحد.. فخور جدا بما وصل إليه المستوى الرياضي في الجزائر”

نوّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالنتائج القوية التي حققها الرياضيون الجزائريون، في مختلف المنافسات الدولية، وحصدهم 122 ميدالية في ظرف شهر واحد.

وخطفت العناصر الوطنية مؤخرا الأنظار بتألقها جماعيا وفرديا. في الملاكمة والجيدو والكاراتي والجمباز وكرة السلة على الكراسي عالميا وقاريا. لتؤكد أن الرياضة الجزائرية تسير في الطريق الصحيح.

وقال الرئيس تبون: “فخور جدا، بما وصل إليه المستوى الرياضي العام في الجزائر بفضل إرادة بناتنا وأبنائنا. الذين كانوا دوما أهلا لثقتنا وسيبقون كذلك.”.

وواصل رئيس الجمهورية في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم الاثنين: “122 ميدالية منها 46 ذهبية. في بطولة عالمية وإفريقية ودورة دولية، في شهر واحد، هو إنجاز تاريخي بمجهودات جبارة.”.

وختم الرئيس تبون، الذي أظهر دائما دعمه “اللامشروط” للرياضيين الجزائريين في مختلف الاختصاصات: “ألف شكر لكم جميعا، رياضيين وتقنيين، وألف مبروك .. تحيا الجزائر”.