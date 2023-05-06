قناة النهار “الرئيس تبون: “20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة بقلم قناة النهار نشر في 06 ماي 2023 - 22:51 الجزائر شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ELb7F اقرأ أيضا ريحة البلاد / حلقة إستثنائية بمسجد في باريس🥰🥰 يقدّم يوميا أكثر من 1000 وجبة إفطار للمحتاجين قناة النهار 16 أفريل كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية قناة النهار 19 أفريل جزائريون يفضلون قضاء ثاني أيام العيد في الغابات لممارسة الرياضة قناة النهار 22 أفريل المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي رئيس الجمهورية: لدينا جرائد يحسب لها ألف حساب من أوروبا و الدول المخاصمة لنا قناة النهار 06 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل البرامج الرمضانية التي صنعت التميّز في قناة النهار قناة النهار 21 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / حلوى بجوز الهند وبنيون محشي بالبندق قناة النهار 19 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل