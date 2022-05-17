الرئيس تبون: 28 مليار دولار من فاتورة الاستيراد كانت تُصرف في غير محلها
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقليص فاتورة الاستيراد المزيف القاتل للاقتصاد. من 60 مليار الى 32 مليار دولار أي أن 28 مليار دولار في غير محلها.
وأضاف الرئيس تبون خلال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي “أملنا في أن توجه الجهود الى الاستثمار في قطاع الفلاحة. بالنظر للمؤهلات التي تزخر بها الجزائر”.
وقد وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر لسنوات.
وقال رئيس الجمهورية إن القانون الجزائري وحده الذي يحمي المستثمرين ويضمن دوام الاستثمار. بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف رئيس الجمهورية “نحن على وشك مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف بتوجيهها إلى الإنتاج”.
كما أشار الرئيس تبون أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ركودا اقتصاديا تسجل المؤسسات الدولية. وتعترف بأن نسبة النمو بالجزائر في سنة 2022 ستكون 3 بالمئة.
وتأسف رئيس الجمهورية من التعتيم الذي تشهده الجزائر حيث قال “للأسف. يوجد تعتيم حول الانجازات والاصلاحات التي تشهدها الجزائر من أجل تقزيمها”.
وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر سجلت فائضا في احتياطي الصرف حيث سجلنا في 2021 فائضا بنحو 1.5مليار دولار.
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الرئيس تبون: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط. بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون
كما كشف الرئيس تبون، خلال منتدى الأعمال والاستثمار، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه تم الاتفاق على فتح المجال للشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعات العسكرية والبحرية والثقيلة.
كما أكد رئيس الجمهورية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات حتى ننتقل معا من الانتاج الى التصدير.
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الرئيس تبون: التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار قريبا
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه سيتم قريبا التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار.
وقال الرئيس تبون لرجال الأعمال والمستثمرين “اليوم نحملكم المشعل. انتم رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصادين لاعطاء دفع لعلاقاتنا الاقتصادية”.
كما أضاف رئيس الجمهورية “نلتقي اليوم والجزائر تستعد للاحتفال بـ 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم. و60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا”.
كما اعتبر رئيس الجمهورية أن رجال الاعمال ركيزة صلبة للتعاون والشراكة بين بلدينا. مشيرا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين. ويفتح آفاقا واعدة أمامهم ويجمي كل المستثمرين.