الرئيس تبون.. 3 ملايير دولار ذهبت في نفخ العجلات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه من المفروض أن تكون الجزائر بلد منتج ومصدر، ولا تستورد أبسط الأشياء. وبالنسبة للسيارات –يضيف الرئيس- “من المؤسف أن تنحصر مهامنا في نفخ العجلات وتركيبها وبيعها بسعر باهظ”.

وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان اكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء في نفخ العجلات وتركيب السيارات. واضاف الرئيس تبون ” أنا مع المستثمرين الذين يشتكون من البيروقراطية لانها فعلا موجودة”.

وأشار الرئيس تبون، في السياق ذاته، إلى أن “لا مبرر اليوم لمثل هذه التصرفات”. مضيفا أن هناك بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها وأخرى عن محاربة التنمية.

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وأوضح، الرئيس تبون، أن الجمود لا مبرر له، قائلا “من لديه مسؤولية فليقم بها”. إعادة النظر في الاقتصاد والاستمرار بصفة اسرع ضروري

واعتبر الرئيس تبون المسائل البيئية اساسية في التنمية المستدامة راعيا الكناس إلى اخدها أولوية. خاصة وأن هذا الفضاء يسمح بتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

واكد الرئيس تبون حرصه الشديد على ان تكون تركيبة المجلس متنوعة من مختلف التخصصات وفقا للمعايير العلمية والخبرة المكتسبة مع ادماج الشباب والمرأة.

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