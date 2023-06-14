الرئيس تبون: 85% من رأس المال الوطني بين أيدي الخواص

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص.

وقال الرئيس تبون “أمضينا النصوص التي تجعل هيئة الاستثمار هي المقرر الوحيد للاستثمار. لأنه من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص”.

وأضاف الرئيس تبون “لكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما بين 90 إلى 92 في المئة مال عام”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا الخليط بين المال العام والاقتصاد الخاص هو الذي جعل الرقابة والقضاء والانحرافات.