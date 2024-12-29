الرئيس تبون: لن نتخلى عن فلسطين حتى تنال استقلالها وعاصمتها القدس الشريف

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على مواصلة الجزائر دعمها للقضية الفلسطينية ولكل القضايا العادلة في العالم.

وجاء ذلك في خطابه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أين قال رئيس الجمهورية : “سنواصل مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة”.

وأضاف الرئيس تبون : “نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم”.

كما ذكر رئيس الجمهورية أنه “منذ مباشرة الجزائر لعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية”.

وأكد في الأخير أن الجزائر “لن تتخلى عن فلسطين حتى تنال استقلالها وعاصمتها القدس الشريف”.