الرئيس تبون: نلاحظ أن باريس تمنح الجنسية وحق اللجوء لأفراد ارتكبوا جرائم اقتصادية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن باريس تمنح الجنسية وحق اللجوء لأفراد ارتكبوا جرائم اقتصادية.

وجاء تصريح الرئيس تبون في حوار له مع جريدة لوبينيون الفرنسية.

وأضاف رئيس الجمهورية:”نحن نأمل أيضًا أن تستجيب فرنسا لطلباتنا بتسليم المطلوبين، كما تفعل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.”

وتابع الرئيس:” نلاحظ أن باريس تمنح الجنسية أو حق اللجوء لأشخاص متورطين في جرائم اقتصادية أو يمارسون أنشطة تخريبية على الأراضي الفرنسية.

وختم رئيس الجمهورية قائلا:”بحسب معلوماتنا، تم تجنيد بعض هؤلاء من قبل أجهزتكم كمخبرين. ”